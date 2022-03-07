Джошуа: Я відчуваю до Усика тільки повагу

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа поважає чемпіона світу Олександра Усика, який став на захист України від російського вторгнення.

Про це розповів сам боксер.

"Я відчуваю до Усика тільки повагу. Нехай він відпочине і розбереться з тим, з чим зараз має справу. Зараз ми не можемо говорити про бійцівську гру. Перенесення бою? Я не хочу згадувати про це. Зараз він через багато проходить, моя йому повага", – сказав Джошуа.