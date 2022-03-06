Джошуа змінив тренера

Тренерський штаб колишнього чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) очолить Анхель Фернандес, який працював помічником головного тренера Роба Маккракена.

Про це розповів сам боксер.

"Нині я працюю з Анхелем Фернандесом. Він знаходиться у Лондоні. Фернандес і так був у моєму таборі протягом трьох останніх років. Він був зі мною перед трьома останніми титульними боями. Так, він буде моїм головним тренером", – сказав Джошуа.