Джошуа змінив тренера

Джерело - sport.ua.
Тренерський штаб колишнього чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) очолить Анхель Фернандес, який працював помічником головного тренера Роба Маккракена.
Про це розповів сам боксер.
"Нині я працюю з Анхелем Фернандесом. Він знаходиться у Лондоні. Фернандес і так був у моєму таборі протягом трьох останніх років. Він був зі мною перед трьома останніми титульними боями. Так, він буде моїм головним тренером", – сказав Джошуа.
Ентоні Джошуа може провести проміжний бій перед реваншем з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
Раніше Усик звернувся до російських зірок.
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