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Джошуа змінив тренера

Сьогодні 13:41 180 0
Ентоні Джошуа визначився з новим тренером
Джошуа змінив тренера
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Тренерський штаб колишнього чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) очолить Анхель Фернандес, який працював помічником головного тренера Роба Маккракена.

Про це розповів сам боксер.

"Нині я працюю з Анхелем Фернандесом. Він знаходиться у Лондоні. Фернандес і так був у моєму таборі протягом трьох останніх років. Він був зі мною перед трьома останніми титульними боями. Так, він буде моїм головним тренером", – сказав Джошуа.

Ентоні Джошуа може провести проміжний бій перед реваншем з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Раніше Усик звернувся до російських зірок.

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