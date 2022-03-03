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Усик: Жодної спецоперації немає - уряд Росії влаштував війну

Сьогодні 14:55 191 0
Олександр Усик звернувся до росіян
Усик: Жодної спецоперації немає - уряд Росії влаштував війну
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF Олександр Усик закликав росіян зупинити війну.

Про це розповів сам боксер.

"Росіяни, звертаємось до Вас. Ми – команда LOMUS щиро не розуміємо вашого небажання бачити та чути правду! Ви готові сліпо вірити "телевізору" і проплаченим коментарям у соцмережах, але ви не готові прийняти жорстоку, але очевидну правду. Нас вбивають без причини, лише за те, що ми хочемо жити та приймати рішення самостійно. У нас ніхто не вбиває і не утискує за "неправильну мову", у нас немає "нацистів при владі". Жодної спецоперації немає - ваш уряд влаштував війну, таку яку ми раніше бачили тільки в кіно, страшному кіно. Якщо вам не виходить чути нас і вірити нам, подивіться, що кажуть Ваші співгромадяни, ваші силовики, які потрапили в полон, які усвідомили, що відбувається, які зрозуміли, що їх обдурили. Вони вже зараз вибачаються!

Актуально: Усик та Ломаченко кажуть, що нас сюди не кликали, вони ж герої. Мені соромно за те, що ми прийшли в Україну - полонений

Спробуйте уявити на секунду, що вони кажуть правду... І спробуйте уявити, що в такому разі ми відчуваємо... Ми сидимо в підвалах, ракети знищують житлові будинки, горять лікарні та школи. Гинуть діти. Розплющте очі! Те, що ви називаєте "фейком" - правда. Весь світ не може брехати! Не примушуйте нас асоціювати простих людей із вашим урядом. Не мовчіть! Розповідайте правду. Не так страшно вийти на мітинг, як чути артилерію над головою", - написав Усик.

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Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

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