Кличко - росіянам та білорусам: Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку та проти війни

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів через вторгнення російських військ в Україну.

Відповідний пост з'явився у соцмережах його брата Віталія Кличка.

"Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти у нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, братів і сестер. Хороший ви братський народ, дякую вам".

Росія веде війну проти України

"Залиштеся вдома. Проведіть час з вашою родиною, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, бо ви нас убиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя. Залиштеся вдома. Залиштеся вдома - не виходьте надвір, вас там чекають. Залиштеся вдома – не йдіть на роботу. Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку та проти війни", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Кличко звернувся до цілого світу.