Промоутер оцінив шанси Вайта на перемогу над Ф'юрі

Ділліан Вайт здатен нокаутувати співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

"Я хочу побачити його із титулом чемпіона світу. Я думаю, що Вайт може нокаутувати Тайсона Ф'юрі. Я вважаю, що стилі роблять бої. Це буде дуже важкий бій. Ф'юрі - видатний важковаговик, це буде дуже складно, але коли ти обмінюєшся лівими хуками з Ділліаном Вайтом, ти засинаєш.

Якщо Ф'юрі хоч на секунду втратить пильність у цьому бою, перед ним з'явиться цей ризик. Я вірю, що Ділліан – жорсткий. Ми знаємо, що сталося під час спарингу цих хлопців. Вайт вірить, що прорахував Ф'юрі. Давайте це з'ясуємо", – відзначив Гірн.