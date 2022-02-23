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Промоутер оцінив шанси Вайта на перемогу над Ф'юрі

Сьогодні 22:27 71 0
Едді Гірн прокоментував бій Ф’юрі - Вайт
Промоутер оцінив шанси Вайта на перемогу над Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - espreso.tv.

Ділліан Вайт здатен нокаутувати співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing. 

"Я хочу побачити його із титулом чемпіона світу. Я думаю, що Вайт може нокаутувати Тайсона Ф'юрі. Я вважаю, що стилі роблять бої. Це буде дуже важкий бій. Ф'юрі - видатний важковаговик, це буде дуже складно, але коли ти обмінюєшся лівими хуками з Ділліаном Вайтом, ти засинаєш.

Якщо Ф'юрі хоч на секунду втратить пильність у цьому бою, перед ним з'явиться цей ризик. Я вірю, що Ділліан – жорсткий. Ми знаємо, що сталося під час спарингу цих хлопців. Вайт вірить, що прорахував Ф'юрі. Давайте це з'ясуємо", – відзначив Гірн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ділліан Вайт підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що двобій може відбутися 23 квітня на стадіоні Вемблі у Великій Британії.

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