Вайт підписав контракт на бій із Ф'юрі

Обов'язковий претендент на титул WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 19 KO) підписав угоду на бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це Вайт розповів Sky Sports.

"Де б вони не хотіли провести бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз", - сказав Вайт.