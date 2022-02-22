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Вайт підписав контракт на бій із Ф'юрі

Сьогодні 08:45 305 0
Поєдинок може відбутися 23 квітня
Вайт підписав контракт на бій із Ф'юрі
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Sky Sports.

Обов'язковий претендент на титул WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 19 KO) підписав угоду на бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це Вайт розповів Sky Sports.

"Де б вони не хотіли провести бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз", - сказав Вайт.

Боб Арум повідомив, що Ф'юрі підписав контракт на бій. Поєдинок може відбутися 23 квітня.

Раніше менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа.

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