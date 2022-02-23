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Батько Ф’юрі: Бій з Тайсоном принесе Вайту гроші, які змінять його життя

Сьогодні 20:42 161 0
Джон Ф'юрі прокоментував бій Ф’юрі - Вайт
Батько Ф’юрі: Бій з Тайсоном принесе Вайту гроші, які змінять його життя
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - xsport.uа.

Обов'язковому претенденту на титул WBC Ділліану Вайту (28-2, 19 KO) буде важко у бою із володарем поясу Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це розповів Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Просто хочу привітати Ділліана Вайта з підписанням контракту. Він узяв на себе відповідальність і довів, що є тією людиною, якою я її вважав.

До нього немає жодної неповаги. Це буде велика битва. Тайсон нікого не сприймає легковажно. Він тренуватиметься як демон, як і до будь-якого іншого суперника, тому що в суперважкій вазі кожен має шанс.

Подібний бій не повториться у Великій Британії ще протягом тривалого часу, так що давайте насолоджуватися моментом. До того ж, пресконференції обіцяють бути захоплюючими.

Вайт отримає за бій гроші, що змінять його життя. Він старанно працював, щоб стати обов'язковим претендентом. Тепер він одержав шанс, якого завжди хотів. Удачі тобі, Ділліане. Вперто тренуйся, бо Тайсон це робитиме. Нехай переможе найсильніший", - відзначив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ділліан Вайт підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що двобій може відбутися 23 квітня на стадіоні Вемблі у Великій Британії.

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