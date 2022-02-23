Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Сьогодні 14:26 473 1
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 14:41 124
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Сьогодні 12:38 516
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Сьогодні 12:21 5444
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:16 44695 3
Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря
Сьогодні 10:09 363
Бондаренко з Пітер програла на турнірі у Мексиці
Сьогодні 09:39 250
Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 438
Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 849
Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз
Вчора 20:55 1446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Вайт: Я завжди був готовий битися з Ф'юрі

Сьогодні 15:10 147 0
Британський боксер висловився про майбутній поєдинок із чемпіоном WBC
Вайт: Я завжди був готовий битися з Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Sky Sports.

Обов'язковий претендент на титул WBC Ділліан Вайт прямо зараз хоче битися із володарем поясу Тайсоном Ф'юрі.

Про це заяви Вайт.

"Хоч би де вони хотіли організувати бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно.

Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом довгого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу прямо зараз", - - зазначив Вайт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ділліан Вайт підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що двобій може відбутися 23 квітня на стадіоні Вемблі у Великій Британії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві 2004 1
Матч Динамо у Юнацькій лізі УЄФА перенесли - джерело Матч Динамо у Юнацькій лізі УЄФА перенесли - джерело 1676
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5444
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44695 3
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії "Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії 2545
Барселона слідкує за Де Дзербі Барселона слідкує за Де Дзербі 1817
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 4785
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3785
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10001
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11305
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35303 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 18619