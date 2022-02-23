Вайт: Я завжди був готовий битися з Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.
Обов'язковий претендент на титул WBC Ділліан Вайт прямо зараз хоче битися із володарем поясу Тайсоном Ф'юрі.
Про це заяви Вайт.
"Хоч би де вони хотіли організувати бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно.
Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом довгого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу прямо зараз", - - зазначив Вайт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ділліан Вайт підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що двобій може відбутися 23 квітня на стадіоні Вемблі у Великій Британії.