Вайт: Я завжди був готовий битися з Ф'юрі

Обов'язковий претендент на титул WBC Ділліан Вайт прямо зараз хоче битися із володарем поясу Тайсоном Ф'юрі.

Про це заяви Вайт.

"Хоч би де вони хотіли організувати бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно.

Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом довгого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу прямо зараз", - - зазначив Вайт.