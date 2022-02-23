Гірн: Джошуа треба поважати вже за те, що він погодився на реванш із Усиком

Джерело - Matchroom Boxing.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа готовий до бою-реваншу володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика.
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"Джошуа готовий до бою з Усиком. Все просто: якщо ти відмовився від титулу, то ти боягуз, ти уникнув зустрічі з Олександром Усиком.
Джошуа нікого не боїться, він дуже хоче цього бою. Джошуа вірить у свою перемогу, він хоче стати триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі", - сказав Гірн.
Раніше менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа.