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Менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа

Сьогодні 15:11 169 0
Бій може відбутися у червні
Менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Клімас, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися до 12 червня.

Про це розповів менеджер українця Едді Клімас.

"Ми знаємо, що працюватиме над реваншем, оскільки угода з другого бою ще не закрита. Ми намагалися організувати поєдинок із Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія. Я злітав у Дубай ще перед візитом туди Усика. Ми зустрілися з людьми, які стояли за цим Ми спілкувалися, і все йшло в цьому напрямку.

Здавалося, що бій відбудеться, але потім раптово з'ясувалося, що тут є дуже багато нюансів. WBC призначив для Ф'юрі обов'язковий захист проти Ділліана Вайта, тому поєдинок не відбудеться.

Ми повернулися до реваншу з Джошуа. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори про бій із Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок - до 12 червня", - сказав Клімас.

Нагадаємо, Гірн назвав подробиці зірваного поєдинку Ф'юрі та Усика.

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