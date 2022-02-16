Менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа

Реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися до 12 червня.

Про це розповів менеджер українця Едді Клімас.

"Ми знаємо, що працюватиме над реваншем, оскільки угода з другого бою ще не закрита. Ми намагалися організувати поєдинок із Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія. Я злітав у Дубай ще перед візитом туди Усика. Ми зустрілися з людьми, які стояли за цим Ми спілкувалися, і все йшло в цьому напрямку.

Здавалося, що бій відбудеться, але потім раптово з'ясувалося, що тут є дуже багато нюансів. WBC призначив для Ф'юрі обов'язковий захист проти Ділліана Вайта, тому поєдинок не відбудеться.

Ми повернулися до реваншу з Джошуа. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори про бій із Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок - до 12 червня", - сказав Клімас.