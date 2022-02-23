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Гірн: Думаю, у нас хороші шанси на бій Камбососа з Хейні

Сьогодні 14:55 174 0
Промоутер оцінив можливість проведення титульного поєдинку
Гірн: Думаю, у нас хороші шанси на бій Камбососа з Хейні
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко, #Джордж Комбосос

Джерело - Boxing News 24/7.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос та володар поясу WBC Девін Хейні продовжують переговори щодо проведення бою.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У нас був гарний тиждень переговорів. DAZN опинився в центрі цих переговорів. Для них дуже важливо, щоб цей бій відбувся, бо якщо Ломаченко битиметься з Камбососом, то буде великим фаворитом у цьому поєдинку, і всі пояси можуть повернутися до ESPN. Тому DAZN дуже активно намагається влаштувати бій Девіном Хейні та Джорджем Камбососом, вони дуже хочуть цього поєдинку та бажають його влаштувати.

Пропозиції від DAZN ходять між сторонами. Я думаю, у нас добрі шанси. Мені здається, що Камбосос грає в гру: "Хто це буде?". Він хоче бути безперечним абсолютним чемпіоном, а зробити це він може лише у бою з Девіном Хейні", - зазначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала абсолютного чемпіона у легкому дивізіоні Джорджа Камбососа провести захист титулу у поєдинку з Василем Ломаченком.

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