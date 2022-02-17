WBO зобов'язала Камбососа битися з Ломаченком

Всесвітня боксерська організація зобов'язала абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бій з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон.

"Тепер WBO офіційно призначила Джорджу Камбососу захист титулів WBA, WBC Franchise, IBF та WBO проти Василя Ломаченка. Гірн сказав, що він все ще намагається влаштувати бій Камбососа з Хейні", – написав Бенсон.