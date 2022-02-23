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Промоутер Джошуа повідомив, коли і де може відбутися реванш із Усиком

Сьогодні 15:25 188 0
Командам суперників залишилося погодити місце та дату бою
Промоутер Джошуа повідомив, коли і де може відбутися реванш із Усиком
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Matchroom Boxing.

Промоутеру ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн з командою володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика потрібно лише визначитися з місцем його проведення та датою.

Про це заявив промоутер.

"Я хочу, щоб цей бій відбувся у Великій Британії, але Усік, звичайно ж, теж скаже своє слово. Вони захочуть влаштувати поєдинок там, де можна буде заробити найбільше грошей. Я думаю, що травень все ще цілком реалістичний місяць для цього бою.

На цей час я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Нам не потрібно укладати угоду. Вона вже є, підписано контракт. Просто потрібно погодити місце проведення та дату. Це має статися неминуче", - сказав Гірн.

Раніше менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа.

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