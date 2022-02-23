Чемпіона світу підозрюють у сексуальному насильстві

Боксеру загрожує тюремний термін до шести років

Чемпіон WBO у найлегшій вазі Джон Ріель Казімеро (31-4, 21 КО) став фігурантом справи про сексуальне насильство.

Про це повідомляє vRINGe.com.

Боксера підозрюють у тому, що він сьомого червня 2021 року в готелі City Park Hotel Manila у Тагізі (Філіппіни) намагався вчинити сексуальні дії щодо 17-річної дівчини.

Казімеро звинувачують за статтею захисту дітей від жорстокого поводження, експлуатації та дискримінації, за філіппінським законодавством йому загрожує тюремний термін до шести років.

Казімеро 22 квітня у Ліверпулі має провести бій із британцем Полом Батлером.

Джон Ріель Казімеро в останньому бою у квітні 2021 року розділеним рішенням суддів побив колись зіркового Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо WBO зобов'язала Камбососа битися з Ломаченком.