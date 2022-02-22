Промоутер Джошуа запланував зустріч із командою Усика

Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа обговорять бій-реванш.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я щойно повернувся з Близького Сходу. Ми мали безліч зустрічей з представниками різних країн, щоб організувати цей бій.

Я зателефонував Деніелу Леві з Тоттенгема, на стадіоні якого відбувся перший бій. Вони справді хочуть провести реванш там, мені також подобається ця ідея.

Егіс Клімас та Олександр Усик будуть у Великій Британії цього тижня, тому ми збираємося сісти з ними і просто все обговорити.

Зараз ми підходимо до тієї стадії, коли збираємося почати думати про призначення дати поєдинку, який відбудеться наприкінці травня або в червні.

Ніщо не завадить Ентоні Джошуа взяти участь у цьому бою”, - розповів Гірн.