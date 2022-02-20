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Сенченко: У Петросяна вкрали перемогу

Сьогодні 11:39 203 0
В'ячеслав Сенченко прокоментував поразку Зоравора Петросяна
Сенченко: У Петросяна вкрали перемогу
#Зоравор Петросян, #В’ячеслав Сенченко

Джерело - Чемпіон.

Команда українського боксера легкої ваги Зоравора Петросяна (12-2, 5 КО) подасть апеляцію на результат бою з росіянином Іваном Козловським (5-0, 2 КО).

Про це розповів тренер українця В'ячеслав Сенченко.

"Ні хера не поступився, треба написати, що вкрали перемогу. Б##, ні хера, нечесне рішення, Зорік був точнішим, агресивнішим, був кращим. Ми не згодні з рішенням і подали протест до WBC (Всесвітня боксерська рада)", – розповів Сенченко.

Нагадаємо, Петросян поступився росіянину Козловському.

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