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Петросян: Моя думка та думка майже всього залу – мене обікрали

Сьогодні 10:11 195 0
Зоравор Петросян прокоментував поразку від росіянина
Петросян: Моя думка та думка майже всього залу – мене обікрали
#Зоравор Петросян

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) планує подавати апеляцію на результат бою з росіянином Іваном Козловським (5-0, 2 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз йтиметься. Моя думка та думка майже всього залу – мене обікрали. Ми подаватимемо апеляцію. Я нічого не прошу, просто дайте мені моє. Цей бій виграв я, можу це сказати із чистою совістю", - відзначив Петросян.

Нагадаємо, Петросян поступився росіянину Козловському.

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Публикация от Zoravor Petrosian (@zoravor)

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