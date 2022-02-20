Український боксер легкої ваги Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) планує подавати апеляцію на результат бою з росіянином Іваном Козловським (5-0, 2 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз йтиметься. Моя думка та думка майже всього залу – мене обікрали. Ми подаватимемо апеляцію. Я нічого не прошу, просто дайте мені моє. Цей бій виграв я, можу це сказати із чистою совістю", - відзначив Петросян.