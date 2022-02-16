Ломаченко прийняв всі умови контракту бою з Камбососом

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) погодився на всі умови угоди щодо можливого поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє.

Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос поб’ється з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - відзначив Коппінджер.