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Ломаченко прийняв всі умови контракту бою з Камбососом

Сьогодні 09:11 460 0
Ломаченко готовий до бою з Камбососом
Ломаченко прийняв всі умови контракту бою з Камбососом
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) погодився на всі умови угоди щодо можливого поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє.

Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос поб’ється з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - відзначив Коппінджер.

Нагадаємо, Ломаченко позбувся головного конкурента за бій проти Камбососа.

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