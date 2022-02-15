Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий повернутися до тренувань.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я знаю, що Усик з нетерпінням чекає на цей реванш. Я розмовляв з Олександром. Він сказав, що дуже чекає на цей бій, що він готовий приступити до тренувань. Мені насправді байдуже, яку позицію щодо цього займає Джошуа. Я нічого не знаю і не говоритиму про це", – сказав Арум.