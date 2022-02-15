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Усик готовий приступити до тренувань, - Арум

Вчора 23:33 166 0
Промоутер розповів про відношення українця до реваншу з Джошуа
Усик готовий приступити до тренувань, - Арум
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Боб Арум

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий повернутися до тренувань.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я знаю, що Усик з нетерпінням чекає на цей реванш. Я розмовляв з Олександром. Він сказав, що дуже чекає на цей бій, що він готовий приступити до тренувань. Мені насправді байдуже, яку позицію щодо цього займає Джошуа. Я нічого не знаю і не говоритиму про це", – сказав Арум.

Раніше Гірн назвав подробиці зірваного поєдинку Ф'юрі та Усика.

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