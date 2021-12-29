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Захарєєву подарували новий позашляховик

Сьогодні 10:41 417 0
19-річний боксер отримав автомобіль
Захарєєву подарували новий позашляховик
#Захарєєв

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону світу-2021 Юрію Захарєєву зробили чудовий новорічний подарунок. 19-річний українець отримав ключі від нового позашляховика Volkswagen Touareg.

Подарунок став реальністю завдяки спільним зусиллям президента федерації боксу Одеси Халіда Мусаєва, першого віцепрезидента ФБУ Дмитра Шенцева,  президента федерації боксу Києва Кирило Шевченка та президента федерації боксу Кривого Рога Владислава Биндера. 

2021 рік став кращим в кар’єрі Захарєєва. Спочатку українець виграв молодіжний чемпіонат світу, а в листопаді здобув перемогу на своєму дебютному дорослому чемпіонаті світу. Юрій став наймолодшим чемпіоном світу з боксу в історії України. До цього наймолодшим чемпіоном був Василь Ломаченко, який переміг на світовій першості-2009 у віці 21 рік.

Захарєєв став сьомим чемпіоном світу з боксу серед аматорів в історії України. До Юрія золоті медалі світової першості вигравали Василь Ломаченко (двічі - в 2009 та 2011 роках), Олександр Усик (2011), Тарас Шелестюк (2011), Євген Хитров ((2011), Олександр Хижняк (2017).

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