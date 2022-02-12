Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) не уникає боїв з Олександром Усиком чи Ентоні Джошуа.

Слова британського чемпіона передає Boxing News 24.

"Я би бився з Усиком сім разів на тиждень на його задньому дворі. Я би бився з Усиком і Джошуа в одну ніч. Щодо того, що я уникаю когось, то я провів три поєдинки з Деонтеєм Вайлдером. Після цього ви думаєте, що мене турбує якийсь середньовагик або бодібілдер?", - сказав Ф'юрі.