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Ф'юрі: Я би бився з Усиком і Джошуа в одну ніч

Сьогодні 11:11 70 0
Британський чемпіон не уникає боїв з Усиком та Джошуа
Ф'юрі: Я би бився з Усиком і Джошуа в одну ніч
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) не уникає боїв з Олександром Усиком чи Ентоні Джошуа.

Слова британського чемпіона передає Boxing News 24.

"Я би бився з Усиком сім разів на тиждень на його задньому дворі. Я би бився з Усиком і Джошуа в одну ніч. Щодо того, що я уникаю когось, то я провів три поєдинки з Деонтеєм Вайлдером. Після цього ви думаєте, що мене турбує якийсь середньовагик або бодібілдер?", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Гірн назвав подробиці зірваного поєдинку Ф'юрі та Усика.

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