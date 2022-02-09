Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не завдав Ентоні Джошуа жодної шкоди.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

"Чи складніший Усик суперник, ніж Вайлдер? Чорт забирай, ні. Ви прикалюєтеся? Один - найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене?", - заявив британець.

Актуально: Вайт отримав контракт на бій із Ф'юрі

"Шльоп-шльоп-шльоп - це не завдало Ентоні Джошуа взагалі жодної шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди хлопцю на зразок мене. Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. У любителях Усик виступав у середній вазі – 75 кг. Я вже в 11 років тут – у супертяжах", - сказав Ф'юрі.