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Ф'юрі: Усик однозначно не завдасть мені шкоди

Сьогодні 12:12 111 0
Британець розповів про боксерський стиль Усика
Ф'юрі: Усик однозначно не завдасть мені шкоди
#Вайлдер, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не завдав Ентоні Джошуа жодної шкоди.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

"Чи складніший Усик суперник, ніж Вайлдер? Чорт забирай, ні. Ви прикалюєтеся? Один - найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене?", - заявив британець.

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"Шльоп-шльоп-шльоп - це не завдало Ентоні Джошуа взагалі жодної шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди хлопцю на зразок мене. Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. У любителях Усик виступав у середній вазі – 75 кг. Я вже в 11 років тут – у супертяжах", - сказав Ф'юрі.

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