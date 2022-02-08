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Вайт отримав контракт на бій із Ф'юрі

Сьогодні 20:12 61 0
Незабаром про бій оголосять офіційно
Вайт отримав контракт на бій із Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Вайт, #Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі у наступному бою зустрінеться з Ділліаном Вайтом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми отримали контракт минулого вікенду. Зараз його розглядають юристи Ділліана. Завтра я зустрінуся з командою Вайта, щоб поговорити про це. Цього разу я перебуваю в задніх рядах, дозволивши моєму старому приятелю Тайсону Ф'юрі бути в центрі уваги.

Це чудовий бій, і я сподіваюся, що все вийде. Довгий час ходило багато розмов про відступні і про все це, але в результаті відбувається те, що ми й припускали, а саме - Тайсон Ф'юрі проти Ділліана Вайта та реванш Джошуа з Усиком. Два відмінних бої у надважкій вазі. Сподіваюся, переможець битиметься з переможцем", - розповів Гірн.

Нагадаємо, Руїс хоче битися з переможцем бою Ф'юрі - Вайт.

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