Джерело - sport24.ua.
Тайсон Ф'юрі уникає бою з українським чемпіоном Олександром Усиком.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Інформація, яка була оголошена публічно, насправді дуже відрізнялася від реальності. Бо це Тайсон Ф'юрі не погодився провести бій з Олександром Усиком.
Ф'юрі не став би боксувати з Усиком за титул абсолютного чемпіона у своєму наступному поєдинку. Чому? Тому що Тайсон Ф'юрі – розумна людина. У нього є мізки. Він знає, наскільки крутий Усик", - відзначив Гірн.
Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.