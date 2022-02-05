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Промоутер Джошуа: Ф'юрі побоюється битися з Усиком

Сьогодні 13:13 46 0
Едді Гірн прокоментував зрив бою між Усиком та Ф’юрі
Промоутер Джошуа: Ф'юрі побоюється битися з Усиком
Фото - gettyimages
#Вайт, #Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport24.ua.

Тайсон Ф'юрі уникає бою з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Інформація, яка була оголошена ​​публічно, насправді дуже відрізнялася від реальності. Бо це Тайсон Ф'юрі не погодився провести бій з Олександром Усиком.

Ф'юрі не став би боксувати з Усиком за титул абсолютного чемпіона у своєму наступному поєдинку. Чому? Тому що Тайсон Ф'юрі – розумна людина. У нього є мізки. Він знає, наскільки крутий Усик", - відзначив Гірн.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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