Тайсон Ф'юрі уникає бою з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Інформація, яка була оголошена ​​публічно, насправді дуже відрізнялася від реальності. Бо це Тайсон Ф'юрі не погодився провести бій з Олександром Усиком.

Ф'юрі не став би боксувати з Усиком за титул абсолютного чемпіона у своєму наступному поєдинку. Чому? Тому що Тайсон Ф'юрі – розумна людина. У нього є мізки. Він знає, наскільки крутий Усик", - відзначив Гірн.