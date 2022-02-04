Камбосос: Готовий битися з Ломаченком і Хейні в один вечір

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) очікує вигіднішої угоди на наступний бій.

Про це розповів сам боксер.

"У мене немає переваг, з ким битися. Якщо знадобиться, то я поб'юся з Ломаченком і Хейні в один вечір. Йдеться про те, хто запропонує вигіднішу угоду.

М'яч на їхньому боці, щоб прийти і показати, як сильно вони хочуть цього поєдинку. Я володію всіма поясами та коштовностями, так що їм необхідно приїхати до Австралії", - відзначив Камбосос.