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Камбосос: Готовий битися з Ломаченком і Хейні в один вечір

Сьогодні 14:55 177 0
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі обирає наступного суперника з двох боксерів.
Камбосос: Готовий битися з Ломаченком і Хейні в один вечір
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) очікує вигіднішої угоди на наступний бій.

Про це розповів сам боксер.

"У мене немає переваг, з ким битися. Якщо знадобиться, то я поб'юся з Ломаченком і Хейні в один вечір. Йдеться про те, хто запропонує вигіднішу угоду.

М'яч на їхньому боці, щоб прийти і показати, як сильно вони хочуть цього поєдинку. Я володію всіма поясами та коштовностями, так що їм необхідно приїхати до Австралії", - відзначив Камбосос.

Нагадаємо, Девіс хоче перехопити у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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