Девіс хоче перехопити у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джервонта Девіс може побитися з Джорджем Камбососом.

Американський боксер Джервонта Девіс (26-0, 24 КО) може отримати право на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це повідомляє WorldBoxingNews.

Всесвітня боксерська асоціація ухвалила рішення залишити по одному чемпіону в кожному дивізіоні, адже зараз в кожній категорії WBA є по два пояси - "звичайний" та "регулярний".

Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном WBA в легкій (до 61,2 кг) та напівсередній вазі (до 63,5 кг). Таким чином, американець отримає нагоду обирати, з ким з абсолютних чемпіонів битися - австралійцем Джорджем Камбососом (до 61,2 кг) чи британцем Джошем Тейлором (до 63,5 кг).

На бій з австралійцем також претендує колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко, який сперечається за це право з володарем "регулярного" титулу WBC Девіном Хейні зі США.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, Дерев'янченко сенсаційно програв Адамесу.