Дюбуа: Усик міг прорахувати Джошуа

Ентоні Джошуа та володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик мають рівні шанси на перемогу у реванші.

Про це розповів британський суперважковаговик Даніель Дюбуа в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

"Чи може Джошуа перемогти в реванші? Так, звичайно. Має хороші шанси. Я чув, як багато хто говорив, що йому потрібно повернутися назад, бути жорстким, використовувати свою фізику, габарити і міць.

Але я не стверджуватиму, що Джошуа виграє бій. Усик міг його прорахувати. Так що я трохи не впевнений у результаті цього поєдинку. Подивимося, як усе складеться", – заявив Дюбуа.