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Дюбуа: Усик міг прорахувати Джошуа

Сьогодні 11:54 166 0
Боксер не став називати лідера майбутньої битви. Дюбуа: Усик міг прорахувати Джошуа
Дюбуа: Усик міг прорахувати Джошуа
Фото - gettyimages
#Бокс, #Ентоні Джошуа, #Дюбуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Ентоні Джошуа та володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик мають рівні шанси на перемогу у реванші.

Про це розповів британський суперважковаговик Даніель Дюбуа в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

"Чи може Джошуа перемогти в реванші? Так, звичайно. Має хороші шанси. Я чув, як багато хто говорив, що йому потрібно повернутися назад, бути жорстким, використовувати свою фізику, габарити і міць.

Але я не стверджуватиму, що Джошуа виграє бій. Усик міг його прорахувати. Так що я трохи не впевнений у результаті цього поєдинку. Подивимося, як усе складеться", – заявив Дюбуа.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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