Боксери можуть зустрітися на футбольному полі

Джерело - Трибуна.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) готовий зіграти за Металіст проти чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Полісся на товариському турнірі в Туреччині Winter Cup 2022.

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Про це він розповів порталу Трибуна.

"Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашквариватися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні і готовий прийняти такий виклик, але не кинути, бо не є великим фанатом футболу", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Олександр Усик у складі Полісся зіграє на турнірі Winter Cup 2022.