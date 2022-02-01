Поліція Києва визначила основні версії загибелі Вірчіса

колишній спортсмен вийшов з дому і не повернувся

Джерело - Українська Правда.

Поліція міста Києва визначила основними версіями загибелі українського боксера Володимира Вірчіса, якого знайшли повішеним, вчинення самогубства або ж доведення до самогубства.

Про це повідомляє Українська Правда.

В четвер, 27 січня, колишній спортсмен вийшов з дому і не повернувся. На ранок 28 січня Вірчіса знайшли повішеним.

Вірчіс выступав в супертяжкій вазі, був інтерконтинентальним чемпіоном IBF (2003-2004) та WBO (2005-2006). Останній бій на профі-ринзі провів у жовтні 2009-го, переміг Едгараса Калнарса.

У травні 2007-го завоював титул чемпіона Європи EBU.

Нагадаємо, Вірчіса могли вбити через борги.