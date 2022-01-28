Вірчіса могли вбити через борги

Причиною смерті ексчемпіона Європи Володимира Вірчіса могли стати борги перед ним.

Про це розповів прессекретар Федерації боксу України Павло Добрянський.

"Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому заборгували великі гроші. Через останнє нібито його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде сили боротися. Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна", - відзначив Добрянський.