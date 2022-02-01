Мексиканець отримав травму

Джерело - BoxingScene.

Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Енді Руїс (34-2, 22 КО) відмовився від бою з Філіпом Хрговичем (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF через травму.

Про це повідомляє BoxingScen.

Наступним у рейтингу йде колишній володар титулу чемпіона світу за версією IBF Чарльз Мартін, проте 1 січня він програв нокаутом у шостому раунді Луїсу Ортісу.

Раніше через травму від бою відмовився Мурат Гассієв.

IBF скасувала бій хорвата проти французького суперважковаговика Тоні Йокі через невирішені проблеми француза по бою з Мартіном Баколі.

Також від поєдинку з Хрговичем відмовилися кубинський суперважковаговик Луіс Ортіс та ексчемпіон світу Джозеф Паркер.