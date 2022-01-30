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Гассієв відмовився від бою за статус претендента на титул IBF

Сьогодні 13:31 187 0
Росіянин отримав пошкодження
Гассієв відмовився від бою за статус претендента на титул IBF
#IBF, #Гассієв, #Хргович

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв (28-1, 21 КО) відхилив пропозицію провести бій із Філіпом Хрговичем (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF.

Про це повідомив журналіст Дан Рафаель.

Росіянин отримав пошкодження.

  АктуальноРадченко: Гассієв зміг лише один спаринг провести з Кличком і наступного дня його вже не було

Раніше IBF скасувала бій хорвата проти французького важкоатлета Тоні Йокі через невирішені проблеми француза по бою з Мартіном Баколі.

Нагадаємо, Гассієв зламав руку перед боєм з українцем.

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