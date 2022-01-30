Росіянин отримав пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв (28-1, 21 КО) відхилив пропозицію провести бій із Філіпом Хрговичем (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF.

Про це повідомив журналіст Дан Рафаель.

Росіянин отримав пошкодження.

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Раніше IBF скасувала бій хорвата проти французького важкоатлета Тоні Йокі через невирішені проблеми француза по бою з Мартіном Баколі.

Нагадаємо, Гассієв зламав руку перед боєм з українцем.