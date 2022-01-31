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Красюк: У бою з Ломаченком Камбосос мати не багато шансів на перемогу

Вчора 23:26 236 0
Промоутер оцінив можливість бою Ломаченко - Камбосос
Красюк: У бою з Ломаченком Камбосос мати не багато шансів на перемогу
#Джордж Камбосос, #Олександр Красюк, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

У можливому поєдинку ексчемпіон світу у трьох дивізіонах  Василь Ломаченко може програти абсолютному чемпіону у легкій вазі  Джорджу Камбососу.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"Аналізуватимемо з погляду Камбососа. У нього є два варіанти: поєдинок із Девіном Хейні та поєдинок із Василем Ломаченком. І той, і інший поєдинок для Австралії є привабливою смачненькою вишнею.

Я не знаю, що в нього в голові, але розсудливі люди, які знаходяться навколо Камбососа, напевно, йому рекомендуватимуть поєдинок з Хейні, а не поєдинок з Ломаченком.

У бою з Хейні шанси, як мінімум, будуть рівними. Хоча я віддав би перевагу Камбососу.

У поєдинку з Ломаченком ймовірність перемоги Камбососа не дорівнює нулю, але до нього прямує. Оскільки Василь має переконливу перевагу на спортивній стороні, він повинен дати якісь інші альтернативні блага Камбососу для того, щоб схилити шальки терезів у свій бік.

Тобто, він повинен мотивувати Камбососа привабливими комерційними фінансовими умовами. І наскільки я розумію, і наскільки мені відомо, Василь готовий зробити крок у бік Камбососа. Тому що його мотивацією завжди була перш за все спортивна складова, а потім комерційна.

Тому вважаю, що поєдинок Ломаченко - Камбосос, мабуть, більш імовірний, ніж поєдинок Камбосос - Хейні. І саме з погляду комерційної складової", - сказав Красюк.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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