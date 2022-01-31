Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі в Україні міг би вести хорошу політичну діяльність.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні. Те, що він робить… Він розуміє, з чим має справу. Не обов'язково, що він насправді так думає, але Тайсон використовує той потенціал, яким володіє.

Він використовує величезну армію передплатників у соцмережах, розуміє, що просто запостивши сторіс з гострими виразами, він явно збере десятки мільйонів переглядів та створить додатковий інтерес. Не так важливо, до якого бою - з Джошуа, Вайтом, Усиком.

У цьому сила Ф'юрі. Тому Арум і називає його улюбленим боксером - промоутерську роботу не можна робити", - сказав Красюк.