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Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні

Сьогодні 22:31 113 0
Промоутер українця оцінив якості Тайсона
Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні
#Олександр Красюк

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі в Україні міг би вести хорошу політичну діяльність.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні. Те, що він робить… Він розуміє, з чим має справу. Не обов'язково, що він насправді так думає, але Тайсон використовує той потенціал, яким володіє. 

Він використовує величезну армію передплатників у соцмережах, розуміє, що просто запостивши сторіс з гострими виразами, він явно збере десятки мільйонів переглядів та створить додатковий інтерес. Не так важливо, до якого бою - з Джошуа, Вайтом, Усиком. 

У цьому сила Ф'юрі. Тому Арум і називає його улюбленим боксером - промоутерську роботу не можна робити", - сказав Красюк.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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