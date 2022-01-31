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Красюк: Була формула, за якою поєдинок Усик - Ф'юрі став теоретично можливим

Сьогодні 22:08 153 0
Промоутер оцінив можливість проведення бою Усик - Ф'юрі
Красюк: Була формула, за якою поєдинок Усик - Ф'юрі став теоретично можливим
Фото Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Ведуться переговори щодо поєдинку Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"Дійсно ведуться переговори щодо поєдинку Усик - Ф'юрі. І це факт. Переговори ведуться не перший місяць. Переговори припинялися, оскільки ще минулого року, коли вийшла резолюція від WBC, що Вайт - обов'язковий претендент. Ну скажімо так запал трішки вщух і в принципі була ініціатива з боку Ф'юрі битися з Ділленом Вайтом. Усік повинен провести реванш і потім переможець зустрічається за абсолютне чемпіонство світу.

Але далі знову ж такі шляхом переговорів були досягнуті, я б не сказав угоди, а деякі ймовірності угод, про те, що може бути все-таки ми можемо докласти зусилля і спробувати зробити поєдинок за абсолютного чемпіона в суперважкій вазі раніше. Тобто перш ніж відбудуться ті вже вищезгадані поєдинки і справді так склалися обставини, що ми активно увійшли до фази переговорів зі стороною Ф'юрі.

Ми в принципі багато чого погодили, так само ми погодили всі разом позиції щодо Ентоні Джошуа і я б сказав, ми їх не конкретизували, але у нас вийшла формула. Скажімо так, яка злітає, за якої всі сторони залишаються задоволені умовами проведення і поєдинок Усик - Ф'юрі став теоретично можливим", - зазначив Красюк.

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.

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