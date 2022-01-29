Ломаченко близький до бою з Камбососом

Ломаченку доведеться піти на поступки

Український боксер Василь Ломаченко близький до контракту на бій за чотири пояси легкої ваги проти Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє DAZN.

Інший претендент, Девін Хейні, не може домовитися щодо фінансових умов, тоді як Ломаченко готовий втратити гроші, щоб отримати шанс завоювати титули, тому промоутери українця наблизилися до угоди.

Щоправда, ще одним кандидатом називають Раяна Гарсію.

Повідомляється, що популярний у США Гарсія може забезпечити Камбососу більше грошей за бій, а також становить меншу загрозу, ніж Ломаченко.

Нагадаємо, Девіс хоче перехопити у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу.