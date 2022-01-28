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У поліції назвали деталі смерті Вірчиса

Сьогодні 16:11 136 0
Національна поліція Києва повідомила про смерть 48-річного боксера Володимира Вірчиса.
У поліції назвали деталі смерті Вірчиса
#Бокс, #Володимир Вірчіс

Джерело - kyiv.npu.gov.ua.

Український ексбоксер у суперважкій вазі Володимир Вірчіса знайшли повішеним.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.

Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, помер український боксер Вірчіс.

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