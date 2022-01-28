Шатернікова: Вірчіс не міг повірити, що його зрадила близька людина

Колишній чемпіон Європи з боксу серед професіоналів Володимир Вірчіс перед смертю потрапив у депресію.

Про це розповіла віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Востаннє ми з ним бачилися у січні, після його посту у фейсбуку. Було почуття, що нам треба побачитись, поговорити. Ми з ним три години пили чай на горищі його будинку, де він зробив кімнату-музей зі своїми трофеями та призами.

Ми обговорювали ситуацію, через яку він потрапив у депресію. Він не міг повірити, що його зрадила близька людина, у нього не вкладалося це в голові. Вони були близькі люди, довіряв йому. Ми багато говорили про це, філософствували, що життя, на жаль, дає нам такі "сюрпризи". Напевно, він дуже довіряв, десь навіть із дитячою наївністю вірив у дружбу.

Настрій накласти на себе руки? Ні, таких розмов із його боку тоді під час нашої останньої зустрічі не було. Потім ми теж зідзвонювалися, розмовляли. Тяжка втрата, досі важко говорити про нього у минулому часі. Дай Боже його дружині Ірині, донькам перенести цей біль і втрату людини, яку вони дуже любили, здували з неї порошинки", – заявила Шатернікова.