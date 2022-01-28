Самогубство Вірчіса: Боксер перед смертю просив допомоги

48-річний спортсмен останніми тижнями переживав депресію.

Колишній чемпіон Європи з боксу серед професіоналів Володимир Вірчіс незадовго до смерті звертався за допомогою до друзів.

На своїй сторінці у Facebook Вірчіс на початку січня зізнався, що перебуває у відчаї.

"Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю після того, як їх підкинули близькі друзі на довірі? Чи можна стартанути з нуля? Руки є, ноги є, мізків трохи бракує. Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться. Алкоголь та наркотики не пропонувати. Може, разом щось придумаємо? Трохи дивно виглядає, коли боксери по допомогу звертаються", – писав Вірчис.

Один із друзів Вірчіса, Тимофій Нагорний – колишній чоловік гімнастки Лілії Подкопаєвої, у коментарі Novyny.live підтвердив, що боксер перебував у непростому стані.

"Це важка ситуація, але зараз у багатьох так. Хочу сказати, що він велика людина і чудовий друг. Ми просто шоковані. Ми вчора з ним розмовляли, він був на тому засіданні. Останні кілька тижнів він перебував у дуже важкому фізичному стані. Версій та припущень у нас може бути дуже багато. Так, він хворів, так, йому було важко... Коронавірус ходить країною і забирає багатьох людей. Я його дуже просив, щоб він себе поберіг, відлежався", – розповів Нагорний.

Нагадаємо, український боксер Вірчіс наклав на себе руки.

Раніше у поліції назвали деталі смерті Вірчіса.