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Став відомий суперник непереможного українського боксера

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Став відомий суперник непереможного українського боксера
Став відомий суперник непереможного українського боксера
#Бокс, #Ярослав Михалушко

Джерело - b-1boxing.com.

Український боксер Ярослав Михалушко у березні проведе бій проти француза Батоури Гірасси.

Про це повідомляє B1 Boxing.

Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Ярослав Михалушко у березні проведе свій п'ятий бій на професійному рингу. Раніше він здобув 4 перемоги, 3 з них нокаутом.

Суперником 20-річного українця стане 30-річний француз Батоура Гірасси. Бій відбудеться 3 березня в Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

Нагадаємо, визначена дата наступного бою Постола.

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