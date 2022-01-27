Став відомий суперник непереможного українського боксера

Джерело - b-1boxing.com.
Український боксер Ярослав Михалушко у березні проведе бій проти француза Батоури Гірасси.
Про це повідомляє B1 Boxing.
Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Ярослав Михалушко у березні проведе свій п'ятий бій на професійному рингу. Раніше він здобув 4 перемоги, 3 з них нокаутом.
Суперником 20-річного українця стане 30-річний француз Батоура Гірасси. Бій відбудеться 3 березня в Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.
Нагадаємо, визначена дата наступного бою Постола.