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Визначена дата наступного бою Постола

Сьогодні 11:10 82 0
Українець проведе бій 26 лютого
Визначена дата наступного бою Постола
#Віктор Постол

Джерело - Tribuna.com.

Стало відомо, коли колишній чемпіон у першій напівсередній вазі Віктор Постол (31-3, 12 КО) проведе наступний бій.

Про це повідомляє BoxingScene.

Українець повернеться до рингу 26 лютого. 

Постол проведе бій проти Гері Антуана Расселла. Поєдинок відбудеться в андеркарді зустрічі Кріса Кольберта та Роджера Гутьєрреса на Showtime.

Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу під час трансляції суботніх поєдинків.

Варто зазначити, що між боксерами різниця у віці 13 років - Постола - 38, Расселла - 25.

Постол провів останній бій у серпні 2020 року, тоді він рішенням більшості суддів програв Хоче Карлосу Раміресу.

Раніше Магсайо переміг Расселла у поєдинку за титул WBC.

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