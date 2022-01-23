Українець проведе бій 26 лютого

Стало відомо, коли колишній чемпіон у першій напівсередній вазі Віктор Постол (31-3, 12 КО) проведе наступний бій.

Про це повідомляє BoxingScene.

Українець повернеться до рингу 26 лютого.

Постол проведе бій проти Гері Антуана Расселла. Поєдинок відбудеться в андеркарді зустрічі Кріса Кольберта та Роджера Гутьєрреса на Showtime.

Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу під час трансляції суботніх поєдинків.

Варто зазначити, що між боксерами різниця у віці 13 років - Постола - 38, Расселла - 25.

Постол провів останній бій у серпні 2020 року, тоді він рішенням більшості суддів програв Хоче Карлосу Раміресу.

Раніше Магсайо переміг Расселла у поєдинку за титул WBC.