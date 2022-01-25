Ф’юрі: Джошуа - боягуз, Усик - слабак, Вайт не хоче битися

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) готовий битися з будь-ким.

Про це розповів сам боксер.

"Мені щоразу ставлять питання, на яке я не можу відповісти. Я готовий битися вже цими вихідними. Я тренуюсь уже три тижні, скільки ще мені потрібно готуватись? Джошуа - боягуз, Усик - слабак, Вайт не хоче битися.

Якщо ви хочете довести, що я помиляюсь, дайте мені бій. Ви всі труси та нероби. Бийтеся зі мною або один з одним", – сказав Ф'юрі.