Ф’юрі: Тік-тік – час закінчується

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) втомився чекати свого наступного суперника.

Про це розповів сам боксер.

"Закінчив чергову сесію у залі. Ранок вівторка пройшов як слід. Тік-Тік, Тік-Ток - ось тема сьогоднішнього дня. Чи збирається Ділліан Вайт битися зі мною?

Чи збирається Ентоні Джошуа відійти убік? Дайте мені знати, бо мені набридло дивитися на ці мішки. Мені набридло слухати їхні відмазки. Тік, тік-тік – час закінчується. Ви всі отримаєте гарного прочухана, труси", – сказав Ф'юрі.