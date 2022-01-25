Промоутер назвав шанси на бій Усик - Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) з однаковою ймовірністю може провести наступний поєдинок, як проти Ентоні Джошуа, так і проти Тайсона Ф'юрі.
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу BoxingSocial.
"Ми пливемо за течією. Думаю, що на початку чи середині лютого ми ухвалимо остаточне рішення. Який бій буде наступним? Цього разу шанси 50 на 50. У мене немає повної впевненості, що Усик у наступному бою поб'ється з Ф'юрі. Але водночас я даю 50 відсотків, що цей поєдинок відбудеться. Так, зараз шанси 50 на 50", - сказав Красюк.
Нагадаємо, Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.