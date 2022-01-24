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Воррен: Намагаємося влаштувати бій Усик - Ф’юрі

Сьогодні 13:28 163 0
Френк Воррен прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі
Воррен: Намагаємося влаштувати бій Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Воррен, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф’юрі наступний бій може провести проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Це сага, але якщо говорити між нами, то ми можемо так чи інакше до чогось прийти. Ми все ще працюємо, але я вірю, що після вихідних нам вдасться досягти певного прогресу, а потім ми щось анонсуємо.

Усі у боксі хочуть побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном та Усиком. Я хочу його побачити як уболівальник. Тож це бій, який ми намагаємося влаштувати", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.

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