Джошуа: Я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси

Джошуа прокоментував реванш проти Усика

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа впевнений у перемозі над українським чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів сам британський боксер.

"Наступного бою я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси. Я знову правитиму в надважкій вазі. Я стану триразовим чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Мені все одно, подобається це людям чи ні", - сказав Джошуа.

Реванш Джошуа та Усика має відбутися навесні 2022 року, але сторони ще не домовилися.

Нагадаємо, Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.