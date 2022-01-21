Головне
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 542
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 03:29 1022
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:42 11757 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:28 6159
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Вчора 23:21 438
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 22:59 7878
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Вчора 22:33 694
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Вчора 22:03 941 1
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Вчора 17:39 570
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Вчора 17:36 891
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Джошуа: Я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси

Сьогодні 10:10 122 0
Джошуа прокоментував реванш проти Усика
Джошуа: Я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси
Фото - gettyimages
#Бокс, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа впевнений у перемозі над українським чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів сам британський боксер.

"Наступного бою я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси. Я знову правитиму в надважкій вазі. Я стану триразовим чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Мені все одно, подобається це людям чи ні", - сказав Джошуа.

Реванш Джошуа та Усика має відбутися навесні 2022 року, але сторони ще не домовилися.

Нагадаємо, Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 6161
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2154
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39296
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 6159
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7878
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11757