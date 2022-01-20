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Усик: Я не збираюся в жодні депутати

Сьогодні 17:39 68 0
Боксер спростував інформацію чернігівського сайту
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
#Олександр Усик

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) не планує балотуватися у депутати по 206 округу.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206 округу.

Друзі, це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: "У вас 24 години, щоби написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям.

Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею.

І використовуєте людей у ​​якихось особистих цілях, піарі та ще в чомусь", - сказав Усик у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram.

Раніше новинний портал Новини Чернігівщини опублікував новину про те, що Усік балотуватиметься у депутати.

Нагадаємо Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.

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