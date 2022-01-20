Джерело - xsport.ua.
Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) не планує балотуватися у депутати по 206 округу.
Про це заявив сам боксер.
"Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206 округу.
Друзі, це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: "У вас 24 години, щоби написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям.
Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею.
І використовуєте людей у якихось особистих цілях, піарі та ще в чомусь", - сказав Усик у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram.
Раніше новинний портал Новини Чернігівщини опублікував новину про те, що Усік балотуватиметься у депутати.
Нагадаємо Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.