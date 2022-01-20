Промоутер Джошуа назвав умову бою Усик - Ф'юрі

Ентоні Джошуа може відмовитися від негайного реваншу з Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Ми всі ще працюємо над організацією поєдинків між Джошуа та Усиком, а також Вайтом та Ф'юрі. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф'юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей. Якщо на кону багато грошей, то немає проблем, щоб розробити план, завдяки якому всі будуть щасливі. Звичайно, у такому разі є непоганий шанс, що Ф'юрі та Усик проведуть поєдинок.

Велися переговори щодо того, щоб Ф'юрі зустрівся з Усиком, а Ентоні з переможцем. Потім Вайт став би обов'язковим претендентом для нового абсолютного чемпіона. Насправді це все дуже складно зробити і всі здалися.

План зараз такий, Джошуа зустрінеться з Усиком, Вайт з Ф'юрі, але та пропозиція все ще в силі і переговори продовжуються. Якщо запитати мою думку, то вважаю, що зараз чемпіони мають захистити свої титули. Звичайно, є велике бажання провести поєдинок, у якому визначиться абсолютний чемпіон", - підсумував Гірн.