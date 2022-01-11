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Абсолютний чемпіон світу хоче бою з Ломаченком

Сьогодні 16:13 530 0
Джордж Камбосос прокоментував своїх суперників
Абсолютний чемпіон світу хоче бою з Ломаченком
#Камбосос

Джерело - espreso.tv.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос схиляється до поєдинку з колишнім лідером дивізіону Василем Ломаченком, або американцем Девіном Хейні, який володіє "регулярним" титулом WBC

Про це розповів сам боксер.

"Мені потрібен суперник з іменем. Ми перебуваємо на стадії переговорів з усіма. Мені подобається бій з Хейні - мені потрібний цей "шматочок" WBC. Мені подобається бій з Ломаченком – гучне ім'я у всьому світі. "Танк" Девіс, Раян Гарсія в списку. Але ми хочемо бути впевнені, що вони битимуться в Австралії. Це найважливіше. Хейні та Ломаченко згодні. Це великий плюс для них", - сказав Камбосос. 

Раніше, Камбосос пояснив чому не відвів бій Ломаченко - Коммі.

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