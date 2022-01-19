Американець Девін Хейні домовляється про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це заявив промоутер американця Едді Гірн.

"Ми багато розмовляємо із Лу Дібеллою. Як два промоутери ми намагаємося визначити структуру угоди, міжнародні трансляції, доходи в Австралії. Ми в добрій позиції. Думаю, що всі зацікавлені сторони хочуть, щоби цей бій відбувся. Ми говоримо про фінанси, які будуть ключовим моментом угоди. У Хейні немає проблем із поїздкою до Австралії, він вакцинований.

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Це бій, який визначить справжнього абсолютного чемпіона у легкій вазі. Я не думаю, що Джордж хоче чогось чекати. Він хоче найбільші поєдинки і заробити якомога більше грошей. Просто чекати буває небезпечно - отримуй великі бої та гроші, поки є така можливість. Над цим боєм завжди нависатиме хмара, доки він не відбудеться. Це один із найкращих поєдинків у боксі", – відзначив Гірн.